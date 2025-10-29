今年以来超1.1万名海外哈萨克族裔获得“血亲同胞”身份

据劳动和社会保障部统计，今年返回哈萨克斯坦的归侨中，45.7%来自乌兹别克斯坦，42.1%来自中国，4.5%来自土库曼斯坦，2.6%来自俄罗斯，2.6%来自蒙古，2.5%来自其他国家。

其中，具有劳动能力者占58.4%，未成年人占32.8%，退休人员占8.8%。从教育水平来看，劳动年龄段归侨中，15.3%拥有高等学历，28.4%为中等专业学历，50.6%为普通中学学历，5.7%无学历。

根据相关法律规定，归国同胞可自由选择在哈萨克斯坦境内定居地点。

政府同时确定了若干劳动力短缺地区作为“血亲同胞”安置地，包括：阿克莫拉州、阿拜州、库斯塔奈州、巴甫洛达尔州、阿特劳州、西哈州、东哈州和北哈州。

2025年，这些地区的“血亲同胞”安置配额为2,309人。截至10月1日，已有1,725人迁入上述地区。

在这些定居地区，归侨将获得政府财政补助，包括搬迁补贴及住房、水电费补助。搬迁补贴为一次性援助，户主及每位家庭成员可获得70倍月度计算指标（约275,200坚戈）；住房和公用事业补贴为期一年，每月提供15至30倍月度计算指标（约59,000至118,000坚戈）。

自年初以来，已有916名归侨获得各类政府支持，其中277人已实现稳定就业。

此外，为提高自愿迁移政策的执行效率，政府出台了针对参与北部地区安置雇主的支持措施，包括经济流动性证书制度，该证书可用于购房、建房或支付部分按揭首付款，金额最高可达房屋总价的50%，或每户家庭4.56百万坚戈，一次性无偿发放，不需偿还。