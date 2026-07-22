今年以来哈萨克斯坦近25万人实现就业

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦就业促进工作持续取得积极成效。截至2026年7月1日，全国已有249598人实现就业，其中96415人获得长期稳定工作岗位。

数据显示，与去年同期相比，今年实现稳定就业的人数增加了3万余人。目前，大多数就业人员已获得正式劳动合同、稳定收入来源以及完整的社会保障待遇。

与此同时，哈萨克斯坦劳动力市场结构也在不断优化。过去，就业促进措施中临时性岗位占比较高，而当前政策重点正逐步转向长期稳定就业。数据显示，临时就业人数已由此前的115960人下降至76953人，反映出哈萨克斯坦正加快向更加稳定和可持续的就业模式转型。

哈萨克斯坦劳动和社会保障部表示，稳定就业人数的增长得益于政府近年来持续推进的一系列就业促进措施。有关部门不断加强与用人单位的合作，持续完善Enbek.kz电子劳动交易平台数字化服务，并结合经济发展实际需求推出职业技能培训和就业支持项目，为劳动者创造更多高质量就业机会。

从整体就业数据来看，哈萨克斯坦劳动力市场保持积极发展态势。今年第一季度，全国就业人数已达到939.2万人，其中受雇员工数量较去年同期增加约15万人。

与此同时，全国失业率保持在4.5%的较低水平，青年失业率维持在3%。

劳动和社会保障部表示，未来将继续围绕创造高质量就业岗位、提高劳动生产率和提升劳动者职业技能等方向开展工作，重点推动劳动者获得收入稳定、劳动关系规范、薪酬待遇合理的正式就业机会。

该部指出，扩大稳定就业不仅是提高民众生活水平的重要途径，也是增强国家经济韧性、促进社会稳定发展的关键举措。