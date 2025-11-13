今年以来超70万哈萨克斯坦公民实现就业

哈萨克斯坦劳动和社会保障部统计，16.17万人进入补贴岗位，其中：社会工作岗位1.31万人、青年实践2.56万人、公共工作9.87万人、“银色年华”项目1.79万人、“首份工作”项目6200人、“代际契约”项目289人。

为支持弱势群体创业，发放8968份最高400倍月计算指数（157.28万坚戈）一次性创业补助。

“5.59万失业人员接受市场需求技能在线培训，其中5.14万人完成课程并获证书。”消息称。

“创业启航”项目覆盖4.84万人创业基础培训，2.7万人结业。

8901人根据雇主需求参加职业培训，4673人结业，其中2256人实现就业。

此外，33.13万人在职业中心接受社会职业导向咨询。

就业安置多管齐下，实际就业以强制性养老保险缴费为准。

截至11月1日，71.4万就业人员中：积极就业措施框架下17.07万人；电子劳动力交易所雇主岗位17.57万人；总统“每万居民百岗位”倡议框架下33.36万人；中央国家机关项目框架下3.4万人。

