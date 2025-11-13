中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    09:32, 13 11月 2025 | GMT +5

    今年以来超70万哈萨克斯坦公民实现就业

    哈萨克国际通讯社讯）截至11月1日，今年已有71.4万哈萨克斯坦公民成功就业。其中近28.4万人通过积极就业措施，在各类国家项目框架下走上工作岗位。

    бандлик
    Фото: Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазирлиги

    哈萨克斯坦劳动和社会保障部统计，16.17万人进入补贴岗位，其中：社会工作岗位1.31万人、青年实践2.56万人、公共工作9.87万人、“银色年华”项目1.79万人、“首份工作”项目6200人、“代际契约”项目289人。

    为支持弱势群体创业，发放8968份最高400倍月计算指数（157.28万坚戈）一次性创业补助。

     “5.59万失业人员接受市场需求技能在线培训，其中5.14万人完成课程并获证书。”消息称。

    “创业启航”项目覆盖4.84万人创业基础培训，2.7万人结业。

    8901人根据雇主需求参加职业培训，4673人结业，其中2256人实现就业。

    此外，33.13万人在职业中心接受社会职业导向咨询。

    就业安置多管齐下，实际就业以强制性养老保险缴费为准。

    截至11月1日，71.4万就业人员中：积极就业措施框架下17.07万人；电子劳动力交易所雇主岗位17.57万人；总统“每万居民百岗位”倡议框架下33.36万人；中央国家机关项目框架下3.4万人。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    社会保障 社会 统计 就业保障 就业人口 就业
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
    正在阅读