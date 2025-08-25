网络犯罪：年初以来近9万张SIM卡被查获

据介绍，为预防网络犯罪、维护社会治安，国内每年都会开展“反欺诈”专项行动。今年的行动分别于2月18日至20日和5月13日至15日举行。行动中，执法部门发现并查处了SIM-box设备非法使用的多起案例，成功中止其运行。今年以来，共查获75台SIM-box设备和8.9万余张SIM卡，阻断了6700万通欺诈性电话。

与此同时，哈萨克斯坦不断扩大在网络犯罪领域的国际合作。目前，哈萨克斯坦与109个国家的网络犯罪部门保持直接信息交流，并签署了一系列国际协议。这些合作机制使哈萨克斯坦能够迅速获取境外犯罪分子的相关信息，从而及时采取措施，切实保护公民的合法权益。

此外，政府还持续开展互联网防诈骗宣传工作，向公众普及诈骗手段及防范方法。今年以来，全国共组织34,588场宣传活动，涵盖政府机构、教育和医疗机构、银行以及各类企业和个人，帮助社会群体提高识别和防范网络诈骗的能力。

【编译：达娜】