年初以来哈萨克斯坦多子女家庭及获殊荣母亲累计领取补助超565亿坚戈

其中，多子女家庭补助覆盖62.74万户家庭，发放金额为492亿坚戈；获殊荣母亲补助惠及24.78万人，发放金额为73亿坚戈。

根据规定，凡是共同生活的未成年子女不少于4人，或子女为23岁以下全日制在读学生的家庭，均可不受收入水平限制，申请多子女家庭国家补助。

多子女家庭补助标准（2026年）

补助金额根据子女数量差别化设定，具体如下：

4个子女：16.03倍月计算指数，约 69,330坚戈；

5个子女：20.04倍月计算指数，约 86,673坚戈；

6个子女：24.05倍月计算指数，约 104,017坚戈；

7个子女：28.06倍月计算指数，约 121,360坚戈；

8个及以上子女：每名子女4倍月计算指数，约 17,300坚戈。

获殊荣母亲补助

该补助适用于获得《银色胸章》（授予生育6个子女的母亲）、《金色胸章》（授予生育7个子女的母亲）或拥有《英雄母亲》称号，以及获得获得一级或二级《母亲的荣耀》奖章的女性。

补助每月发放，金额如下：

《银色胸章》获得者：6.40倍月计算指数，约 27,680坚戈；

《金色胸章》获得者、原《英雄母亲》称号获得者及一级或二级《母亲的荣耀》奖章获得者：7.40倍月计算指数，约 32,005坚戈。

此外，自2026年1月1日起，哈萨克斯坦针对有子女家庭发放的各类国家补助金额统一上调10%，进一步加强对家庭与母亲群体的社会支持。

【编译：达娜】