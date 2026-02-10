中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    10:54, 10 二月 2026 | GMT +5

    年初以来哈萨克斯坦多子女家庭及获殊荣母亲累计领取补助超565亿坚戈

    （哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦官方数据显示，2026年1月，全国共有87.52万户家庭领取了多子女家庭及获殊荣母亲国家补助，总金额达565亿坚戈。

    Свыше 56,5 млрд тенге получили многодетные семьи и награжденные матери в виде пособий в РК
    Фото: Министерство труда и социальной защиты РК

    其中，多子女家庭补助覆盖62.74万户家庭，发放金额为492亿坚戈；获殊荣母亲补助惠及24.78万人，发放金额为73亿坚戈。

    根据规定，凡是共同生活的未成年子女不少于4人，或子女为23岁以下全日制在读学生的家庭，均可不受收入水平限制，申请多子女家庭国家补助。

    多子女家庭补助标准（2026年）

    补助金额根据子女数量差别化设定，具体如下：

    • 4个子女：16.03倍月计算指数，约 69,330坚戈；

    • 5个子女：20.04倍月计算指数，约 86,673坚戈；

    • 6个子女：24.05倍月计算指数，约 104,017坚戈；

    • 7个子女：28.06倍月计算指数，约 121,360坚戈；

    • 8个及以上子女：每名子女4倍月计算指数，约 17,300坚戈。

    获殊荣母亲补助

    该补助适用于获得《银色胸章》（授予生育6个子女的母亲）、《金色胸章》（授予生育7个子女的母亲）或拥有《英雄母亲》称号，以及获得获得一级或二级《母亲的荣耀》奖章的女性。

    补助每月发放，金额如下：

    • 《银色胸章》获得者：6.40倍月计算指数，约 27,680坚戈；

    • 《金色胸章》获得者、原《英雄母亲》称号获得者及一级或二级《母亲的荣耀》奖章获得者：7.40倍月计算指数，约 32,005坚戈。

    此外，自2026年1月1日起，哈萨克斯坦针对有子女家庭发放的各类国家补助金额统一上调10%，进一步加强对家庭与母亲群体的社会支持。

    【编译：达娜】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会保障 社会
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
    正在阅读