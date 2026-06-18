今年以来哈萨克斯坦国家电子图书馆访问量超360万次

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦文化和信息部消息，自2026年初以来，哈萨克斯坦国家电子图书馆资源浏览量已超过360万次，远程用户数量达到295116人，电子文献下载量达891551次。

5月16日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署《关于发展阅读文化和建设智慧国家措施》法令，旨在推动人力资本发展，提升社会智力潜力，激发民众阅读兴趣。

文化和信息部表示，为落实总统相关指示，政府正持续推进图书馆现代化建设、阅读推广和公众获取知识与信息渠道建设，其中数字化转型是重点方向之一。

目前，国家电子图书馆已成为公众获取哈萨克斯坦书面文化遗产的重要平台。馆藏资源包括图书、珍贵文献与手稿、期刊、学位论文、档案资料、音视频资料、地图以及其他数字资源。

今年以来，国家电子图书馆新增2506份数字副本，完成437份文献数字化处理，并扫描127555页文献。截至目前，馆藏总量达到86315份文献，其中包括1万余份数字化手稿和珍稀图书。

文化和信息部介绍，国家电子图书馆服务已覆盖全球122个国家和地区。除哈萨克斯坦外，中国、俄罗斯、美国、越南、乌兹别克斯坦、土耳其、德国、法国和吉尔吉斯斯坦等国家读者访问量位居前列。平台提供70种语言的电子文献资源。

目前，用户无需注册即可在线查阅馆藏资源。馆内设有“国家项目出版图书”“珍稀文献与手稿”“突厥语国家图书馆”等多个专题资源库。

未来，哈萨克斯坦还计划建设国家数字图书馆统一平台，整合电子目录、数字馆藏、教育资源和现代化服务系统，为公众获取国内文学作品、学术出版物、珍稀图书及档案资料提供更加便利的渠道。