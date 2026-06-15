今年以来阿斯塔纳机场旅客吞吐量突破339万人次

机场方面表示，随着新航线开通、国际航空网络拓展以及与国内外航空公司合作不断深化，未来旅客吞吐量和航班数量有望继续增长。

2026年，阿斯塔纳国际机场新增多条国际航线，包括拉纳卡（塞浦路斯）、乌兰巴托（蒙古国）、广州（中国）、埃里温（亚美尼亚）和达拉曼（土耳其）等目的地，使国际航线数量由42条增至47条。

与此同时，旅客还可搭乘航班前往哈萨克斯坦国内18个城市。

自2026年6月起，阿斯塔纳至克孜勒奥尔达航线班次进一步增加，由每周30班增至33班。

机场方面表示，自6月12日起，阿斯塔纳至奇姆肯特航线每周新增3个航班，总班次由60班增至63班。此外，阿斯塔纳至阿拉木图航线航班数量也有所增加，目前每周运营195班，较此前增加5班。

因此，自6月起，阿斯塔纳国际机场国内定期航班总量增长30%，由每周752班增至984班。

夏季航空季期间，阿斯塔纳至巴尔喀什、乌尔扎尔和乌沙拉尔航线恢复运营。这将进一步拓宽国内出行选择，促进国内旅游业发展，同时提升各地区交通可达性。

阿斯塔纳国际机场表示，将继续推进航线网络扩展、基础设施建设和服务水平提升工作，为旅客提供更加安全、便捷和舒适的出行环境。

目前，机场还在持续推进服务质量提升、客户服务优化以及数字化解决方案应用。其中，T2航站楼升级改造项目是重点工程之一。项目计划更新航站楼内部空间、完善旅客服务基础设施、提升服务区域通行能力，并根据客流增长需求，打造符合国际标准的现代化候机环境。

此外，今年5月，机场飞行区年度维修维护工程顺利完成。施工期间，相关部门对部分跑道和停机坪区域进行了修复，更新了地面标识，更换了助航灯光设备，并实施了一系列保障机场基础设施安全、稳定和高效运行的措施。