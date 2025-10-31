哈萨克斯坦今年以来开展逾1100项检查 保障社会弱势群体权益

检查结果显示，共发出552份消除违规行为的指令，并对违规行为处以总额超过6990万坚格的318笔罚款。

此次国有控制覆盖对象包括：国有及准国有机构248家，医疗卫生设施134家，教育机构198家，社会保护机构267家，文化设施34家，体育设施24家，交通基础设施42家，公共餐饮场所22家，商业设施90家，金融服务机构21家，以及其他设施94家。

其中，哈萨克斯坦共和国劳动和社会保障部阿拉木图市社会保护领域监管与控制委员会部门，根据一名二级残疾人士的申请，对市内一所学校进行了计划外检查，重点核查设施对行动不便群体的可及性。检查结束后，向设施业主发出指令，并对责任人追究行政责任。

“如今，阿拉木图的城市基础设施——包括公园、花坛、地铁、医疗卫生设施、国有机构以及提供日常必需服务的其他重要场所——已真正对残疾人士和行动不便群体实现无障碍。”阿拉木图市居民、二级残疾人士阿尔达克·叶斯马甘别托娃表示。

