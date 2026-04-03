哈萨克斯坦年初以来无障碍出租车服务订单超11.2万次

数据显示，2025年全年，残障人士共使用无障碍出租车服务48.98万次。

据介绍，在此前的传统模式下，使用者如需预约无障碍出租车，通常必须至少提前一天通过电话登记。这一方式在实际使用中带来诸多不便，不仅需要提前规划每一趟出行，还常常面临等车时间较长、专用车辆数量有限等问题。

为提升服务的便捷性和时效性，哈萨克斯坦劳动和社会保障部联合阿斯塔纳市和阿拉木图市政府，启动了引入出租车聚合平台参与服务的试点项目。

目前，“Yandex”公司已加入该项目，并以不收取平台佣金的方式参与运营。这意味着，乘车费用可全部直接用于支付向残障乘客提供的出行服务。

根据试点安排，残障人士可通过 Yandex Go 手机应用程序预约普通乘用车出行服务。该系统可实现快速派车、实时查看订单状态以及对行程进行追踪管理，从而提高整体出行效率。

此外，应用程序中还设置了无障碍辅助功能界面，方便残障人士在下单时提前告知司机自身在行程中的具体需求。与此同时，平台也会向司机提供相应指引，帮助其在乘客上下车过程中提供必要协助。

哈劳动和社会保障部指出，2026年，阿斯塔纳和阿拉木图两市将继续以试点形式推进该项目。

【编译：达娜】