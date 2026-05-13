今年一季度来自中国的永久移民人数增长逾三倍

哈萨克斯坦战略规划和改革署国家统计局数据显示，这是至少近九年来，第一季度来自中国的移民流入规模首次达到如此高位。

不过，统计机构指出，季度移民数据历来波动较大，通常会出现短期快速增长后回落的情况。

事实上，去年同期相关数据也曾出现明显增长。当时，来自中国的移民人数由98人增至750人，增幅接近八倍。

但分析认为，过去两年持续维持高位的数据，表明中国公民移居我国的活跃度正在逐渐形成长期增长趋势。

根据第一季度统计结果，中国已跃升为我国永久移民来源国第三位，与排名第二的俄罗斯仅相差5人。同期，来自俄罗斯的永久移民人数为1265人，同比增长29%。

乌兹别克斯坦仍位居首位，共有2275人迁居我国。不过，与去年同期相比，该国移民人数下降13%。

数据显示，来自中国的移民中，绝大多数为哈萨克族，占比高达99.5%。

在定居目的地方面，阿斯塔纳、阿拉木图，以及阿拉木图州和杰特苏州最受欢迎。

统计部门指出，移民统计数据涵盖正式变更永久居住国的外国公民及无国籍人士。

值得一提的是，近年来哈萨克斯坦人口迁移持续呈现正增长趋势，其中来自中国的“血亲同胞”（即回归历史祖国的哈萨克族人口）数量明显上升，根据国家统计局及移民委员会数据，2025年共有7405名中国公民迁居哈萨克斯坦长期居住。相比之下，2021年为近年来最低，仅有249人。

【编译：木合塔尔·木拉提】