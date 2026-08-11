哈萨克斯坦“尼特青年”一年减少逾7000人

根据“家庭数字卡”数据库数据，截至2026年7月，哈萨克斯坦全国“尼特青年”人数为102295人。过去一年间，这一群体减少了7328人，降幅达6.7%。

“近年来，尼特青年占青年人口的比例持续下降。2023年，这一比例为7.3%；2024年降至6.5%；到2025年底，进一步降至6%。目前，在开展针对‘尼特青年’群体的帮扶工作时，我们正广泛运用‘家庭数字卡’中的相关数据。”科谢托夫表示。

需要指出的是，目前哈萨克斯坦全国共有235家青年资源中心。这些机构专门为年轻人提供教育培训、就业安置和住房等方面的咨询服务，同时提供心理疏导和法律援助等支持。

“尼特青年”（英文NEET，Not in Employment, Education or Training），通常指未就业、未接受教育或培训的青年群体。这一概念最早在英国使用，随后逐渐被其他国家和地区采用。

据此前报道，哈萨克斯坦就业促进工作持续取得积极成效。截至2026年7月1日，全国已有249598人实现就业，其中96415人获得长期稳定工作岗位。