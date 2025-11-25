哈萨克斯坦今年已向残疾人和失抚养人家庭发放6170亿坚戈社会保障金

据哈萨克斯坦劳动和社会保护部消息，2025年1月1日至11月1日，国家预算共拨款5431亿坚戈，用于支付残疾国家社会补助金和失抚养人国家社会补助金。同时，国有社会保险基金向因丧失劳动能力及失抚养人情况领取社会保险金的人员支付约746亿坚戈。

截至2025年11月1日：

领取残疾国家社会补助金人数约54.28万人

领取失抚养人国家社会补助金人数约17.54万人

残疾国家社会补助金额度按残疾等级、致残原因及当年最低生活标准确定；失抚养人补助则根据亡故抚养人所供养人数、死亡原因及最低生活标准计算。

此外，参加强制社会保险体系的人员在发生相应社会风险时，还可额外从国有社会保险基金领取保险金。截至11月1日，约9.91万人领取丧失劳动能力保险金，近6.71万户家庭领取失抚养人保险金。该保险金金额与个人近两年平均工资、社会保险缴费年限、丧失劳动能力程度及被抚养人数等因素挂钩，与国家预算拨付的同类补助互不冲突、双轨并行。

2025年1月1日起，随着最低生活标准上调6.5%，残疾及失抚养人国家社会补助金同步增幅6.5%。国有社会保险基金相应保险金亦按政府决定同幅上调。

以常见一般疾病致残为例，目前残疾国家社会补助标准为：

一级残疾：101702坚戈

二级残疾：81362坚戈

三级残疾：55474坚戈

截至11月1日，丧失劳动能力保险金月均金额72003坚戈，失抚养人保险金月均金额75537坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】