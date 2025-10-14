年初至今已有逾2.15万名青年通过“青年实践”项目实现就业

在地区分布上，突厥斯坦州的就业人数最多，约有6,000名青年通过计划上岗；克孜勒奥尔达州约2,300人，江布尔州1,700人，阿克托别州1,500人，奇姆肯特市约1,300人。参与者中，女性占比66.5%，约14,300人；农村青年占比59.1%，约12,700人。

该计划主要面向35岁以下的高校或职业教育机构毕业的无业青年，旨在为他们提供获取专业实践经验的首次就业机会。申请者需向职业发展中心登记，用人单位会指派导师指导青年完成实务培训。

目前，通过青年实践计划就业的青年，平均工资约为118,000坚戈。资金由劳动力流动中心通过“政府-为公民服务”国有公司按月划拨，工资直接发放至参与者的个人银行账户。

在职业方向上，普通学校教师成为最受欢迎的岗位，其次是医疗人员、程序员、法律专业人员、护理辅助人员和学前教育教师等领域。

【编译：达娜】