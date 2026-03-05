年初至今已有近万失业者通过Skills Enbek平台在线学习获得证书

目前，该平台累计注册用户已超过120万名，其中4.47万人是在今年注册的。在平台运行的整个时期内，已有约110万人参加了在线培训。

数据显示，在完成学习的9900名失业人员中，约2400人为16至35岁的青年。参与培训的学员主要来自奇姆肯特市（1778人）、阿克托别州（1359人）、突厥斯坦州（1088人）以及卡拉干达州（911人）。

目前，平台作者已发布570门不同领域的课程，其中385门为免费课程。平台还与Fluent Education和Yandex Kazakhstan等合作伙伴开展合作，学习者在完成相关课程后可继续进入教育平台深造。课程时长从2小时到72小时不等。

在社会服务等多个领域，平台免费课程数量持续增加。2026年1月至2月期间，获得证书数量最多的课程包括：“收银员”（2561份证书）、“金融素养课程”（1369份证书）、“行动不便人士个人助理专业课程”（787份证书）以及“社会工作导论”（216份证书）。

此前有关部门指出，该平台旨在提升居民教育水平和职业技能，促进职业发展，并推广“终身学习”理念。平台按照服务市场（marketplace）模式构建，类似国际在线学习平台，为用户提供多种在线课程资源。

用户可通过平台链接，或在电子劳动力交易平台Enbek.kz中选择“在线学习”栏目进入学习系统。

在平台上，学习者可以自主选择学习节奏、学习语言以及适合自己的课程内容形式，并实时查看自己的学习进度。

平台为学习者提供多项便利功能，包括扩展课程搜索、清晰的课程结构、学习进度管理以及与课程作者的快速互动。用户还可以使用基于人工智能技术的聊天机器人，快速查找信息并获取问题解答。

完成课程后，学习者需通过测试，成绩达到70%以上方可获得证书。成功完成在线课程的学员将获得技能掌握证书。完成课程的前提条件之一是学习者对课程进行评价。下载证书时，系统还会自动向用户推荐Enbek.kz平台上与所掌握技能相关的职位空缺。

当学习者在Enbek.kz注册账户后，所获得的证书将自动显示在其个人简历中。在招聘过程中，潜在雇主也可以查看在该平台成功完成培训的求职者信息。

平台允许课程作者和开发者免费发布在线课程，课程可使用哈萨克语、俄语和英语上传，内容形式包括文字、演示文稿、视频和音频材料、信息图等多种方式。平台还提供针对特殊需求学习者的无障碍界面。

对于课程作者而言，平台提供课程结构设计工具、课程数据统计与效果分析、证书设计以及在线学费计算器等功能。

此外，自2023年12月起，用户还可以通过Enbek移动应用程序参加平台课程。该应用程序可在Google Play和App Store下载使用。

【编译：木合塔尔·木拉提】