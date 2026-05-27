今年一季度哈萨克斯坦与俄罗斯之间的贸易额增长16%

据哈萨克斯坦贸易和一体化部统计，2025年第一季度，这一数字相当于55.6亿美元。俄罗斯仍然是哈萨克斯坦的主要贸易伙伴之一，双边贸易额位居第二。

俄罗斯也是哈萨克斯坦重要的进口和工业合作市场。哈萨克斯坦对俄罗斯的出口主要以冶金产品和原材料为主。主要出口商品包括热轧非合金扁平材（1.318亿美元）、铁矿石及精矿（7780万美元）、涂层扁平材（7700万美元）、冷轧扁平材（7330万美元）、氧化铝和氢氧化铝（6050万美元）、煤炭（4000万美元），以及未锻造锌（3950万美元）。

2026年第一季度，哈萨克斯坦从俄罗斯的进口额增长28.5%，达到49.6亿美元。进口增长主要与战略重要商品和工业产品的供应增加有关。其中，铀进口量显著增长，增长2486倍，达到2.585亿美元。天然气进口量增长93.4%，达到4.99亿美元，而未加工和半加工黄金进口量增长36.5倍，达到2.112亿美元。

此外，石油产品、小麦、贵金属矿石及精矿，以及铁路货车的进口量均有所增长。双边贸易的积极态势表明哈萨克斯坦和俄罗斯之间的经济一体化程度较高，工业合作不断扩大，两国主要产业产品的需求稳定。