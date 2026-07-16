哈萨克斯坦今年计划投用962公里灌溉渠道

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦水资源和灌溉部表示，目前正实施总长度超过4600公里灌溉渠道的改造和现代化项目。

根据计划，今年将有962公里灌溉渠道建成投用，预计可改善近20万公顷灌溉农田的供水条件。

据介绍，2024年至2025年期间，水资源和灌溉部已完成约1500公里灌溉渠道的改造和现代化建设。其中，2026年初，与欧洲复兴开发银行合作实施的46个项目已全部竣工。

目前，另有21个项目正在推进。截至目前，计划改造的717公里渠道中，已有502公里完成重建；在伊斯兰开发银行支持实施的9个项目中，计划改造的635公里渠道已有约600公里完成现代化改造。

此外，今年在与伊斯兰开发银行合作实施的“增强气候变化适应能力的水资源发展”项目框架下，已启动88条灌溉渠道的重建施工。同时，哈萨克斯坦南部地区还启动了103条灌溉渠道自动化改造工程，总长度达968公里，覆盖灌溉面积6.5万公顷。

水资源和灌溉部副部长 詹多斯·萨利莫夫（Жандос Сәлімов）表示，除上述项目外，目前还正在对此前已完成改造、总长1184公里的270条灌溉渠道实施自动化升级。同时，相关部门正编制264条灌溉渠道改造项目的设计和预算文件，计划同步引入自动化控制设备和现代化水量计量系统。

他还表示，根据萨特巴耶夫运河现代化改造路线图，相关工作也在稳步推进，项目计划更换19台水泵机组和17台变压器。