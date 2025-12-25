年初至今有近1.5万名归国哈侨获得血亲同胞身份

据劳动和社会保障部发布的消息，据统计，自年初以来，总计有14 828名世居境外的哈萨克人回归历史祖国并获得“血亲同胞”身份。

这批移民哈萨克斯坦的外籍哈萨克族裔人士中，44.5%%来自乌兹别克斯坦，43.6%来自中国，4.1%来自土库曼斯坦，3%来自蒙古国，2.5%来自俄罗斯，2.3%来自其他国家。

截至2025年12月1日的统计显示，归国同胞中有57.4%为适龄劳动力人口，34%为未成年人，8.6%为退休人口。

在劳动年龄段的侨胞中，15%拥有高等教育，27.6%拥有中等职业教育，51.1%拥有普通中等教育，6.3%无教育背景。

根据哈萨克斯坦共和国法律，归国同胞可以自由选择在全国各地定居。

同时，政府确定了以下劳动力短缺地区作为“血亲同胞”接纳地：阿克莫拉州、阿拜州、库斯塔奈州、巴甫洛达尔州、阿特劳州，东哈州、西哈州和北哈州。

2025年，以上地区接纳“血亲同胞”的配额为2 309人。截至今年12月1日，已有642名“血亲同胞”选择在这些地区落户定居。

在上述定居地区的“血亲同胞“将获得国家补贴支持，包括搬迁补贴和房租、水电费补贴。搬迁补贴为一次性资金援助，户主和家庭每个成员可获得70倍按月计算指数的资金援助（275 200坚戈）。房租和水电费补贴为每月资金援助，期限为一年，每月可提供15至30倍按月计算指数的资金援助（59 000至118 000坚戈）。

今年以来，已有1279名侨胞获得各类支持措施，其中356人被安排到固定工作岗位。

此外，为提高自愿迁移的效率，采取了支持措施，通过制度性政策支持参与北部地区迁移的雇主。为购买、建造住房或支付部分首付款或住房抵押贷款，引入了经济流动性证书，金额为住房价值的50%或每户家庭最高456万坚戈，以一次性、无偿和不予退还的形式发放。

【编译：阿遥】