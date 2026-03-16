04:36, 16 三月 2026 | GMT +5
托卡耶夫感谢青年参与公投宣传：希望未来议会更多代表年轻声音
（哈萨克国际通讯社讯）国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫15日晚在哈萨克斯坦媒体中心会见了在全民公投筹备和宣传工作中表现积极的青年代表。
托卡耶夫总统在会见中强调了3月15日全民公投的重要历史意义，并对广大青年在公投宣传工作中的积极参与和贡献表示衷心感谢。
—这一天将被历史铭记。今后，3月15日将正式确立为“宪法日”。宪法是我们国家的根本大法。我曾研读过世界许多国家的宪法，可以自信地说，我们现行的新宪法堪称当今世界最先进的宪法之一，-总统表示。
托卡耶夫总统指出，新宪法的制定主要着眼于年轻一代的未来。宪法内容创新性地纳入了志愿服务、科学研究、创新驱动以及人工智能等重要概念。
—此前我们已经开展了广泛而深入的宣传教育活动，但这只是一个开始，未来还有很多工作要做。今年夏天即将举行议会选举，我们需要举国上下齐心协力，把这件大事办好。我希望，新一届议会能够更好地代表年轻一代的声音，-托卡耶夫说。
参加会见的青年代表向总统汇报称，在过去一个月里，他们通过多种形式组织开展了近5000场宣讲活动，覆盖超过150万名公民，并表达了对国家各项改革举措的坚定支持。
【编译：阿遥】