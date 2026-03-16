托卡耶夫感谢青年参与公投宣传：希望未来议会更多代表年轻声音

托卡耶夫总统在会见中强调了3月15日全民公投的重要历史意义，并对广大青年在公投宣传工作中的积极参与和贡献表示衷心感谢。

—这一天将被历史铭记。今后，3月15日将正式确立为“宪法日”。宪法是我们国家的根本大法。我曾研读过世界许多国家的宪法，可以自信地说，我们现行的新宪法堪称当今世界最先进的宪法之一，-总统表示。

Фото: 总统府

托卡耶夫总统指出，新宪法的制定主要着眼于年轻一代的未来。宪法内容创新性地纳入了志愿服务、科学研究、创新驱动以及人工智能等重要概念。

—此前我们已经开展了广泛而深入的宣传教育活动，但这只是一个开始，未来还有很多工作要做。今年夏天即将举行议会选举，我们需要举国上下齐心协力，把这件大事办好。我希望，新一届议会能够更好地代表年轻一代的声音，-托卡耶夫说。

Фото: 总统府

参加会见的青年代表向总统汇报称，在过去一个月里，他们通过多种形式组织开展了近5000场宣讲活动，覆盖超过150万名公民，并表达了对国家各项改革举措的坚定支持。

Фото: 总统府

Фото: 总统府

【编译：阿遥】