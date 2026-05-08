根据计票结果，在总计2300张选票中，桑贾尔·阿比舍夫领先竞争对手350票。相关消息由哈萨克斯坦知名企业家、Kusto Group联合创始人哈纳特·阔普巴耶夫在个人社交媒体账号上披露。

—他在英国精英圈中并没有所谓的背景或人脉资源，完全依靠自身的学识、自律以及多年来坚持不懈的努力，最终成为伦敦这一重要地区的领导者。我相信，这只是他宏大征程的开始，-阔普巴耶夫在帖文中写道。

桑贾尔·阿比舍夫是哈萨克斯坦企业家阿扎特·阿比舍夫之子。他自学生时代起便在英国生活和接受教育，先后毕业于马尔文学院等知名学府。自2016年以来，他一直负责运营营销机构Blue Swallow Group，并与多个国际品牌开展合作。

2015年，阿比舍夫创立个人慈善基金会，长期支持社会公益项目。2022年，他正式步入政坛，并于2024年当选圣詹姆斯选区保守党主席。

圣詹姆斯区位于伦敦市中心，毗邻白金汉宫，汇集了大量历史建筑、传统绅士俱乐部及精英机构，被视为伦敦最具代表性的核心地标区域之一。