纳乌鲁兹迎马年：解读哈萨克世界观中的“马文化”

历史事件的交织

历史学家指出，关于马年的诸多观念与认知，深受重大历史事件的影响。例如，有史料记载，这一时期曾与成吉思汗远征中亚的时间相吻合。此外，古代民众往往将贸易往来、迁徙等重要事务安排在马年进行。

—哈萨克民间有一句谚语——“马年在前方”。这句话包含两层含义：一是这一年往往伴随着变革，二是预示着新的转机与福祉，-历史学博士图尔森汗·扎肯吾勒表示。

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这种观念的根基与哈萨克草原的古老历史密切相关。哈萨克斯坦是世界上最早驯化马匹的地区之一。位于北部的博泰文化（约公元前3700—3100年）遗址，证明了人类最早驯化马匹的历史。正是得益于马，游牧民族得以跨越广袤空间，并在军事上占据优势。

尽管并非所有重大事件都与马年完全对应，但历史上与这一周期重叠或相邻的重要节点不胜枚举。例如，1870年《突厥斯坦地区报》创刊；1930年土西铁路通车，哈萨克境内首次建立航空联系；1990年，确立市场经济基础的相关法律获得通过；2002年，第二届世界哈萨克人大会在土耳其斯坦举行，同年，首都阿斯塔纳的标志性建筑“巴伊铁列克”观光塔正式落成。

传统习俗与民间禁忌

马在哈萨克社会生活中占据核心地位。无论是向尊贵客人赠送骏马、新郎迎亲时拴马的礼仪，还是战时将坐骑让给被围困统帅的传统，都表明马不仅是交通工具，更是身份与荣誉的象征。

哈萨克首个赛马门户网站Argymaq.kz总编辑叶尔詹·兆拜认为，与马相关的习俗与禁忌在民众生活中具有特殊意义。

—从胎儿在母体中孕育开始直至离世，人们始终与马相关的禁忌相伴。例如，为缓解产妇阵痛，民间有“马之气息”的习俗，即让产妇闻一闻奔马的汗味或呼吸。新生儿还会从德高望重者的马镫下穿过，寄托着希望其未来成为受人尊敬之人的愿望，-兆拜说道。

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他的讲述从另一侧面体现了马在哈萨克世界观中的地位。

—突厥民族婴儿尾骨上方常见青色胎记，人们通常解释为“天使的触碰”，也有说法称其为“神驹的足迹”。当孩子长到可以骑马的年龄时，会配备专门的安全马鞍——阿沙迈。哈萨克谚语云：“子若懦弱，令其牧马；子若骄矜，令其牧羊。”这同样体现了马背文化的教化功能，-他说。

在哈萨克人的观念中，马不仅是生活的一部分，更是伴随人生旅程的神圣存在。

—考古发现，尤其是贝雷尔和伊塞克墓葬，充分印证了这一点。古时安葬英雄或富裕者时，往往以马匹陪葬。这源于一种信念：既然马在现世忠诚相伴，那么在彼岸世界亦将继续同行，-他说。

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此外，出生于1930、1942、1954、1966、1978、1990、2002等马年的人们，今年将迎来“本命年”。人们认为，在每一个十二年轮回的交替之际，身心更易出现波动、面临风险。长辈通常建议，本命年者可将心爱的衣物赠予他人，以祈求平安顺遂。与此同时，传统观念中也认为，马年不宜宰杀马匹。

马年诞生的卓越人物

从历史与文化的角度看，马年在哈萨克民族记忆中留下了深刻印记。据记载，传奇英雄哈班拜出生于马年；哈萨克诗坛巨匠江布尔·贾巴耶夫亦诞生于这一年份。

哈萨克文学的重要代表萨肯·塞福林、贝恩别特·马伊林和伊利亚斯·詹苏格洛夫均为马年出生。在民族艺术与文化史上留下深远影响的冬不拉演奏大师托列艮·莫姆别阔夫、“哈萨克华尔兹之王”沙姆舍·哈勒达亚科夫，以及作家兼社会活动家安尼瓦尔·阿勒姆詹诺夫、医学科学博士托热戈勒德·沙尔曼诺夫，也均出生于马年。

此外，为哈萨克思想与文学发展作出重要贡献的作家兼剧作家杜拉特·伊萨别科夫、作家杜肯拜·多斯詹、民族遗产研究学者阿克谢留·赛德姆别克、人民作家穆赫塔尔·沙罕诺夫，以及社会活动家托林·阿布德克，亦是马年的代表人物。为跆拳道事业发展作出重要贡献的穆斯塔法·奥兹图尔克同样诞生于这一年份。

这些人物的人生道路往往并不平坦。有的经历过时代的动荡，有的遭遇不公，有的因思想超前而承受压力，但他们始终坚守信念。这种坚韧不拔的精神，正被视为马年所蕴含的品格之一。

占星与流年预测

根据占星学观点，2026年将是总体平稳但蕴含重要变革的一年。

数字命理学家阿依曼·杰特佩斯巴耶娃表示，今年五行属火。火象征速度、运动与发展，因此各领域有望呈现较为活跃的增长态势。

此外，今年也被认为是推进改革、引入新型管理模式的有利时机。

—这一阶段可能通过一系列重要理念和战略。从经济角度看，今年被视为结构性调整之年。金融领域将更加活跃，对企业而言，启动新项目较为有利，-她解释道。

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据其介绍，对于命中火旺的人群，即出生于1966—1967、1976—1977、1986—1987、1996—1997、2006—2007年的人来说，今年整体运势较为有利。此外，出生月日数字之和为1、5、6或8的人，也被认为更易取得顺利进展。

—总体而言，人们将更加注重纪律与效率。勤勉者更能体会金钱的价值，金融素养有望提升，不少人的债务压力也可能有所缓解，-阿依曼表示。

同时，科学家和IT从业者被认为将在这一年迎来更多机遇，人工智能与数字化发展或将进一步加速。总体来看，与往年相比，今年的变革力度有望更加显著。

【编译：阿遥】