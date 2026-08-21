杰特苏州今年油料作物播种面积达10.66万公顷

据农业部新闻处消息，今年，全州油料作物播种面积达到10.66万公顷，其中向日葵种植面积为3.46万公顷。

克尔布拉克县“阿布汗”农场的实践，正是当地种植业结构调整的一个缩影。短短一年间，该农场将向日葵种植面积扩大了4倍，从100公顷增至400公顷。

农场采用“苏门答腊”和“先锋”杂交品种，在旱地条件下种植向日葵。去年，该农场首次开展向日葵种植试验，平均每公顷收获2吨。

“阿布汗”农场还积极参与“优惠租赁”计划。

“得益于优惠租赁政策，我们陆续购置了所需的农业机械。过去几年，我们先后购买了卡玛斯货车、联合收割机和MTZ拖拉机，最近又购置了K-700拖拉机。目前，农场共有115台农业机械。此外，在购买种子和化肥时，我们还可以获得补贴。总体来看，国家持续提供的系统性支持，让我们能够积极尝试种植具有发展前景的新作物，并逐步提升生产能力。”农场负责人赛热克·阿布汗诺夫表示。

与此同时，杰特苏州农产品加工产业也在不断发展。随着油料作物产量增加，当地加工企业的原料供应得到进一步保障，也为从农作物种植、加工到生产高附加值产品的完整产业链发展创造了条件。

杰特苏州计划于今年10月启动向日葵收割工作。

按照计划，收获后的农产品将供应当地加工企业，其中包括位于塔尔迪库尔干市的“杰特苏马日科农业综合体”有限责任公司。

值得一提的是，2026年哈萨克斯坦油籽作物种植面积增加30%。