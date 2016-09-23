哈萨克斯坦组合Ninety One引爆土耳其音乐榜单

哈通社阿斯塔纳9月23日电 哈萨克斯坦新锐音乐组合Ninety One不仅火遍哈萨克斯坦，日前更是成功将"Q-Pop(Qazaq pop)"风潮传播到了海外。

据悉，该组合最新单曲《重新开始（Қайтадан）》，登上土耳其TMB(Turkish Music Box)音乐台土国流行音乐排行榜首位。



据悉，单曲《重新开始（Қайтадан）》的MV，在土耳其公布的一周内便收获30万次点击播放量。



截止发稿前，该单曲总播放量已达140万次。







Ninety One组合成立于2014年，成员5人，平均年龄不到20岁。据其成员称，将组合命名为Ninety One是为了纪念哈萨克斯坦1991年宣布独立。



该组合于2015年9月1日推出了出道单曲《莫指责（Айыптама）》。



作为哈萨克斯坦乐坛上最知名的一直韩流风格组合，Ninety One宣称其将引领一种新的潮流，即--Q-pop (Qazaq pop)风潮。



该组合的经纪人，系曾经一度成为哈萨克斯坦潮流音乐风向标的"宫殿（Орда）"组合成员叶尔波拉特•别德勒汗。



随着名气的增长，Ninety One也曾一度引起舆论的争议，并引发部分批评。部分音乐界和文化届人士尖锐批评Ninety One组合的装扮风格、歌曲内涵吊诡、低俗，不符合正统的社会价值观念。还有人更嘲讽组合成员"不像男人"、"娘娘腔"。（编译：木合塔尔·木拉提）



单曲《重新开始（Қайтадан）》







Ninety One组合出道单曲《莫指责（Айыптама）》







Ninety One 组合宣传片