哈萨克斯坦当红组合Ninety One参加韩国综艺节目

哈通社/努尔-苏丹/3月27日-哈萨克斯坦当红组合Ninety One日前参加韩国MNET电视台综艺节目《看见你的声音》(I Can See Your Voice),并获得胜利。

《看见你的声音》是一个歌唱类综艺节目,主要在几位参赛者中辨别出"真歌手"和"音痴"。节目每期会设置三轮竞赛,被邀请到的裁判嘉宾们须在三轮竞赛中陆续淘汰被认为是音痴的选手,而最后剩下的参赛者将会与嘉宾合唱一首歌,如果最后剩下的是"真歌手",那么他们合唱的歌曲将会推出电子版,而如果是"音痴"则会获得4500美元奖励。



参加此次节目的嘉宾们包括偶像女团Mamamoo成员、金钟国、朴正洙、俞世润等韩国著名歌星。节目上,Ninety One组合的成员们坚持到了最后一轮竞赛,并与Mamamoo一同演唱了韩语歌曲《Yes I am》,他们的实力惊艳了在场所有嘉宾。



节目最后,他们对自己进行了介绍,并表演了自己的原创歌曲«Aiyptama»,再次获得了观众们的一致好评。据悉,节目播出一小时后,Ninety One成为韩国搜索引擎Naver(相当于Google)中最受欢迎的词汇。



目前,他们在节目中与Mamamoo一同演唱的歌曲在YouTube网站上公布,三天点击量超过90万次。





【编译:达娜】