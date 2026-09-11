“你在哪方面是第一？”热巴金娜登顶世界第一引发哈萨克斯坦冠军接力

（哈萨克国际通讯社讯）“而你，在哪方面是第一？”——随着叶列娜·热巴金娜（Елена Рыбакина）锁定WTA世界第一，这个由哈萨克斯坦网球联合会在社交媒体上提出的问题，意外引来了一批真正创造过哈萨克斯坦体育历史的冠军。

从国际象棋、拳击，到花样滑冰、体操、综合格斗和残奥冬季两项，多位哈萨克斯坦知名运动员纷纷在评论区写下属于自己的“第一”。

而发起这场互动的背景，本身就是哈萨克斯坦网球迎来的又一个历史性时刻。

热巴金娜在2026年美国网球公开赛一路晋级，四分之一决赛逆转中国名将、奥运冠军郑钦文后，提前锁定WTA世界第一，成为首位代表哈萨克斯坦登上女子网球世界排名榜首的球员。随后，她又在半决赛以3:6、6:4、6:4逆转美国名将科科·高芙，职业生涯首次闯入美网女单决赛。

决赛中，热巴金娜将迎战白俄罗斯名将阿丽娜·萨巴伦卡。

自2018年开始代表哈萨克斯坦参赛以来，热巴金娜已经创造了一系列哈萨克斯坦网球纪录。2022年，她夺得温布尔登网球锦标赛女单冠军；2023年闯入澳大利亚网球公开赛决赛，并先后问鼎印第安维尔斯和罗马两项WTA 1000赛事；2025年首次夺得WTA年终总决赛冠军；2026年又将澳网女单冠军收入囊中。如今，她又成为哈萨克斯坦首位网球单打世界第一。

正是在这一背景下，哈萨克斯坦网球联合会发布热巴金娜的照片，并向网友发问：“而你，在哪方面是第一？”

这句话很快得到多位哈萨克斯坦冠军的回应。

国际象棋名将詹萨娅·阿布杜马利克（Жансая Әбдумәлік）写道：

“我是首位获得男子国际象棋特级大师称号的哈萨克女性。”

阿布杜马利克是哈萨克斯坦国际象棋最具代表性的棋手之一。她不仅获得女子特级大师称号，还成为哈萨克斯坦首位获得国际象棋特级大师（GM）称号的女性棋手，并曾多次获得青少年世界冠军。

女子拳击名将纳兹姆·克扎伊拜（Назым Қызайбай）则写道：

“我是首位三夺拳击世锦赛冠军的运动员。”

克扎伊拜是哈萨克斯坦女子拳击史上首位三夺世界冠军的运动员。她还在巴黎奥运会上摘得铜牌，是哈萨克斯坦女子拳击的重要代表人物之一。

国际象棋特级大师迪娜拉·萨杜阿卡索娃（Динара Сәдуақасова）给出的答案是：

“我是中亚首位进入世界排名前十的国际象棋棋手。”

萨杜阿卡索娃曾成为中亚首位跻身国际棋联女子世界排名前十的棋手，并在多个青少年年龄组世界赛事中夺得冠军。

2026年冬奥会冠军米哈伊尔·沙伊多罗夫（Михаил Шайдоров）的“第一”，则属于哈萨克斯坦冰雪运动：

“我是哈萨克斯坦历史上首位花样滑冰奥运冠军。”

沙伊多罗夫在2026年冬奥会上夺得男子单人滑冠军，成为哈萨克斯坦首位获得冬奥会花样滑冰金牌的运动员。

综合格斗选手扎尔加斯·朱马古洛夫（Жалғас Жұмағұлов）写道：

“我是首位踏上UFC赛场的哈萨克斯坦人。”

作为哈萨克斯坦较早进入世界顶级综合格斗赛事体系的运动员，朱马古洛夫登陆UFC也成为哈萨克斯坦MMA发展中的一个标志性节点。

残奥冬季两项冠军叶尔博勒·哈米托夫（Ербол Хамитов）则留下了另一项历史纪录：

“我是哈萨克斯坦历史上首位残奥冬季两项冠军。”

他的夺冠为哈萨克斯坦残奥冬季项目创造了新的历史。

体操名将纳里曼·库尔班诺夫（Нариман Курбанов）的回答同样与奥运历史有关：

“我是首枚竞技体操奥运奖牌获得者。”

在巴黎奥运会男子鞍马决赛中，库尔班诺夫摘得银牌，为哈萨克斯坦赢得历史上首枚竞技体操奥运会奖牌。

从热巴金娜成为世界第一，到沙伊多罗夫成为首位花样滑冰奥运冠军，再到拳击、国际象棋、体操、综合格斗和残奥项目中一个个曾经写下纪录的名字，网球联合会原本简单的一次社交媒体互动，最终变成了一场哈萨克斯坦冠军之间的“第一”接力。

而对于热巴金娜来说，“世界第一”或许还不是这次美网之旅的最后一个目标。

她已经闯入美网女单决赛。下一场面对萨巴伦卡，她将向个人新的大满贯冠军发起冲击。