丹麦Noma餐厅荣获全球最佳餐厅头衔

哈新社阿斯塔纳讯，据外媒报道，丹麦诺玛餐厅(Noma)在去年屈居第二后，今年重归榜首，第4次摘得"全球最佳餐厅"桂冠。

由英国《餐厅》杂志评选的"全球50佳餐厅"的颁奖仪式28日晚在伦敦市政厅举行。鉴于去年的惨败，诺玛厨师长雷哲皮对今年"全球50佳餐厅"第一名的位置根本不抱希望，直到当天中午他还在试图劝说自己和同事做好思想准备。自2010年起，诺玛曾连续3年被评为"全球最佳餐厅"。 今年诺玛重归榜首的确令雷哲皮喜出望外，以至于他当晚在接受奖杯时激动不已，讲话时声音也颤抖地很厉害。 据悉，这家仅有45个座位的丹麦餐厅位于首都哥本哈根宁静的海滨，由一座仓库改造而成，各地食客可以在此享受最正宗的北欧风味。以雷哲皮为首的厨师们选取寒冷地区独有的麝香牛、狗鱼、扇贝、各种野生菌和野生莓等原料精心调制，搭配种类丰富的奶制品，凡品尝过它们的人都对这里的美食赞不绝口。 值得一提的是，去年击败诺玛的西班牙塞勒-德坎-罗加餐厅今年名列第二，与前者互换了排名。入选前五的还有意大利的法国酒馆餐厅、美国的麦迪逊公园十一号餐厅，以及英国的赫斯顿-布鲁曼索晚宴餐厅(Dinner by Heston Blumenthal)。 此外，泰国曼谷的纳姆餐厅名列13，为亚洲最佳餐厅。香港的琥珀餐厅同样榜上有名，排在第24位。 自2002年起这一被称为"餐饮界奥斯卡"的盛事每年举办一次，900多名厨师、评论家及美食家参与票选，评选出他们心目中的最佳餐厅。