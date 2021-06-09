Novaport公司有意投资哈萨克斯坦机场项目

哈通社/努尔苏丹/6月9日 -- 俄罗斯Novaport公司总裁特洛岑科表示，公司仍保留对哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦机场的投资计划，预计将在2022年底前宣布竞标结果。

考虑到机场因客流量下滑处于亏损状态，相关国家政府已推迟机场私有化计划，待疫情结束后再探讨上述问题。Novaport公司未必能够成功参与所有项目，将优先考虑投资努尔苏丹机场。

此前有消息称，Novaport公司有意投资运营哈萨克斯坦努尔苏丹、阿克托别机场和乌兹别克斯坦撒马尔罕、纳曼干和乌尔根奇机场。

Novaport有限责任公司隶属俄罗斯AEON集团，是专门从事机场运行开发项目的企业。公司控制俄罗斯多个地区机场，包括沃罗涅日、新西伯利亚、巴尔瑙尔、克麦罗沃、托木斯克、赤塔、阿斯特拉罕、车里雅宾斯克、伏尔加格勒、彼尔姆、秋明、摩尔曼斯克、矿泉水城、纳尔奇克、别尔哥罗德、斯塔夫罗波尔、符拉季高加索、加里宁格勒、乌兰乌德、埃利斯特机场等。

据此前报道，土耳其TAV机场控股公司与哈萨克斯坦基础设施基金联合收购阿拉木图机场，计划投资2亿美元用于机场扩容。阿拉木图机场是TAV公司投资的第15座机场。