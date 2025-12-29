朱玛古洛夫布拉格爆冷卫冕Oktagon最轻量级冠军

此次Oktagon 81锦标赛在捷克首都布拉格举行。朱玛古洛夫客场迎战捷克本土名将戴维·德沃夏克（职业战绩22胜6负）。尽管朱玛古洛夫以卫冕冠军身份出战，但在赛前的博彩数据和专家预测中，德沃夏克更被看作夺冠热门。然而，朱玛古洛夫凭借出色的临场发挥制造冷门——他在第四回合开始前提前终结比赛，完成了一场堪称“大逆转”的胜利。

凭借本场比赛，朱玛古洛夫不仅将个人职业胜场数提升至19场，也成功捍卫了Oktagon最轻量级冠军金腰带。德沃夏克则遭遇了职业生涯的第7场失利。

回顾此前战绩，朱玛古洛夫在今年6月通过判定击败格鲁吉亚选手贝诺·阿达米亚（12胜9负2平），首次登顶该级别冠军。

目前，朱玛古洛夫已凭借一波四连胜稳居顶尖选手行列。其对手德沃夏克虽然在今年9月的一场比赛中首回合KO伊拉克选手穆罕默德·瓦利德，但在本场比赛中面对朱玛古洛夫的强势压制，始终难以施展。

值得一提的是，朱玛古洛夫不仅在综合格斗领域表现亮眼，去年6月他还在新西兰惠灵顿举行的 NAGA（北美柔术与格斗协会）锦标赛中夺冠，充分展现了其出众的地面技术实力。

【编译：阿遥】