OMODA成为哈萨克斯坦机器人赛事官方汽车合作伙伴

（哈萨克国际通讯社讯）在阿拉木图举行的第十二届中亚地区规模最大的机器人与创新技术锦标赛——Almaty Tech Cup期间，OMODA JAECOO哈萨克斯坦官方总代理Astana Motors与USTEM Foundation宣布建立合作关系，OMODA正式成为2026—2027赛季机器人赛事官方汽车合作伙伴。

USTEM Foundation是FIRST机器人项目在哈萨克斯坦的官方运营机构，目前已覆盖全国21个地区，汇聚超过2万名学生和1700余支参赛队伍。本届赛事以“人工智能时代”（Age of AI）为主题，来自各地的中小学生和大学生展示了自主研发的机器人、无人系统、人工智能及网络安全等创新项目。

OMODA JAECOO哈萨克斯坦官方总代理负责人亚历山大·阿布拉莫夫表示，人工智能、机器人制造和数字化技术正推动汽车产业加速变革。OMODA和JAECOO汽车将在位于阿拉木图的Astana Motors Manufacturing Kazakhstan工厂生产，该工厂采用数字化生产流程以及机器人焊接、喷涂生产线。支持机器人竞赛和工程教育，是对哈萨克斯坦汽车产业未来发展的投资，也希望为青年科技人才成长提供支持。

Фото: OMODA JAECOO Казахстан

根据合作计划，OMODA将支持2026—2027赛季五项重要赛事，包括Almaty Tech Cup、FIRST Global哈萨克斯坦全国选拔赛、韩国仁川FIRST Global世界总决赛、FIRST Tech Challenge全国锦标赛以及在美国休斯敦举行的FIRST Championship世界总决赛。

在本届Almaty Tech Cup比赛中，OMODA还向Future Race组别前三名颁发奖金证书。该组别共有来自哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦的10支高校工程团队参赛，参赛队伍自主设计并制造赛车。最终，来自纳扎尔巴耶夫大学的Bulan Racing队夺得冠军，乌兹别克斯坦ASTI Eco Moto Sport队获得亚军，来自萨特巴耶夫大学的Taiburyl队获得季军。

Фото: OMODA JAECOO Казахстан

Фото: OMODA JAECOO Казахстан

据了解，OMODA和JAECOO品牌已进入全球70多个国家和地区市场，并于2023年正式进入哈萨克斯坦市场。自2026年4月起，Astana Motors成为OMODA JAECOO在哈萨克斯坦的官方总代理。目前，中国技术专家正协助阿拉木图工厂完成生产线调试，哈萨克斯坦本土生产的OMODA和JAECOO汽车预计将于2026年8月底至9月初上市，售价将于今年8月公布。