政府总理会见One Web公司董事长 讨论建立卫星网关站相关合资公司事宜

哈通社/努尔苏丹/4月9日 – 哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明9日会见了英国One Web公司董事会主席苏尼勒·穆塔勒。

会晤当中，苏尼勒·穆塔勒向总理介绍了通过哈萨克斯坦拜科努尔航天发射中心发射卫星，以用于完成正在部署中的One Web全球卫星系统的相关工作进展情况。

目前，已有110颗卫星发射并完成了部署。计划在2021~2022年内，通过拜科努尔航天发射中心再发射至少8颗卫星。

One Web全球卫星系统计划在距离地面1200公里的18个轨道上部署总计648颗卫星。2021年该系统即可投入使用，并且在哈萨克斯坦境内提供服务。

双方就通过该系统的通讯卫星，为哈萨克斯坦偏远地区和交通困难地区提供高速宽带网络服务的前景进行了讨论。

此外，双方还就在努尔苏丹市国立航天中心航天器装配基地内为One Web卫星生产组件的事宜，以及为了在未来在中亚国家独家发行One Web卫星网络而在哈境内成立用于建设卫星网关站的合资企业的工作等进行了讨论。

哈萨克斯坦战略规划和改革署署长、阿斯塔​纳国际金融中心主席海拉特·克里姆别托夫，以及数字发展、创新和航空航天工业部部长巴格达特·穆辛出席了会议。

OneWeb是一家卫星互联网公司，总部位于伦敦，但大量业务位于美国。该公司一直在建造一个低地球轨道卫星网络，以为城市以外的偏远地区提供互联网服务。

【编译：木合塔尔·木拉提】