OPEC内部愈加认为油价将继续上涨 突破100美元也不无可能

哈通社/努尔苏丹/1月20日 —— 据路透社报道，石油输出国组织(OPEC)的官员日前表示，由于需求回升和OPEC+增产能力有限，原油价格的涨势可能在未来几个月进一步扩大，甚至可能突破每桶100美元。

石油上一次交投于每桶100美元是在2014年，在那之前两年的平均价格为110美元。2014年页岩油产量上升和主要产油国之间竞争市场份额，导致油价进入了一段低迷时期，而随着全球经济从疫情中走出来，这段低迷时期似乎已经结束了。

直到最近，一般认为油价回到三位数的前景还是遥不可及的，但市场已经从2020年新冠疫情引发的需求空前下滑中迅速恢复。

布兰特原油目前交投于每桶87美元左右，这是七年来的高点。由于需求恢复，OPEC+只是谨慎地放松了供应限制，2021年油价上涨达50%。

利比亚和其他地方的石油生产受到干扰，加上Omicron新冠病毒变种对需求的影响有限，推动油价在2022年进一步上扬。

石油输出国组织(OPEC)并不公布油价预测，多年来也没有一个官方的价格目标。

OPEC和以俄罗斯为首的产油盟国(即OPEC+)的官员和部长们往往不愿公开讨论可能的油价走向，或心目中希望的油价水平。

路透私下采访了五位OPEC官员，谈及油价到达100美元的可能性。其中只有一位说不太可能，其他几位没有排除这种可能性，或说可能会发生。这些官员中有部分在OPEC和OPEC+委员会担任职务。

“至少在未来两个月，油价将面临越来越大的压力，”一位来自较大型产油国的OPEC消息人士说。

“在这种情况下，油价可能会接近100美元，但肯定不是很稳定。”

OPEC+在2020年将供应量创纪录地削减了1,000万桶/日，相当于全球需求量的10%，此后一直在逐渐降低减产规模。

随着需求恢复，OPEC+设定了每月增产40万桶/日的目标，但实际每月增产量要低一些，因许多产油国无法进一步增产，而可增产的国家则坚持遵守配额。

“OPEC+的产量难以达到目标水平，因为在过去两年中，石油行业没有进行必要的投资，而Omicron病毒对短期石油需求并没有造成很大影响，”消息人士并称这两点是助燃涨势的主要因素。

据国际能源署(IEA)数据，最新的一整月11月OPEC+产量比目标低65万桶/日。

据悉，俄罗斯总统普京去年10月也罕见地对油价做出预期，称油价可能达到100美元。

高盛周二表示，布兰特原油今年稍晚将升至100美元之上。