今年OPEC石油出口收入料连续第三年下滑

哈通社阿斯塔纳6月16日电 据路透社消息，美国能源资料协会(EIA)周三表示，石油输出国组织(OPEC)2016年全年石油出口收入可能会减少15%，为连续第三年下滑，且可能是逾10年来最低，之后在2017年会回升。

EIA在报告中表示，包括伊朗在内的OPEC成员国，根据全球油价预测及OPEC的产量水准，2016年的石油出口收入可能约为3,410亿美元，较2015年水准低约15%。

上次OPEC石油出口收入连三年下滑是在1983-86年。

以该预测水准来看，OPEC的2016年石油出口收入将创下2004年以来最低，当时是约2,950亿美元。

在2016年初，油价触及12年低位，之后在过去两个月回升至约每桶50美元。在长期的供应过剩后，油市料在产量下滑的推动下重回平衡，因此对2017年的预测没那么黯淡。

EIA表示，OPEC的2017年石油收入或将为4,270亿美元，因原油价格料将上涨、OPEC产量增加且出口更为强劲。

OPEC的2015年石油出口净收入约为4,040亿美元，减少了46%，为EIA 1975年开始追踪该数据以来的最大降幅。

EIA的预估未经通胀调整。