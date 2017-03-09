OPEC秘书长：减产协议执行良好

哈通社阿斯塔纳 -- 石油输出国组织(OPEC)秘书长穆罕默德·巴尔金都表示，现在谈论OPEC和非OPEC产油国将在5月之后延长减产协议还为时过早，但到目前为止，减产协议执行良好。

巴尔金都是在参加6日于休斯敦召开的剑桥能源研究协会能源周（CERAWeek）会议前作出上述评论的，其他参会的石油部长还包括沙特、俄罗斯以及伊拉克，同时还有主要石油企业的CEO们。

OPEC与俄罗斯等非OPEC产油国去年末同意减产180万桶/日，以稳定油价。截止目前为止，油价已经稳定在每桶50美元上方，即便美国产量和库存供应仍在继续增加。

在被问及市场面对庞大的美国供应能否实现再平衡的问题时，巴尔金都回答称，"这取决于你盯住什么样的库存水平，就目前来看，陆地和海上石油库存正在对OPEC实施的减产做出反应。"

石油行业本周都希望从巴尔金都和其他部长口中获得有关OPEC和俄罗斯是否继续减产的讯息。美国能源信息署(EIA)上周数据显示，由于油价上涨，美国原油日产量已经回升至900万桶。

巴尔金都表示，要在5月的OPEC会议预计产油国是否延长协议还过早。他称，"现在时机的非常不成熟，还要等待很长一段时间。"

在5月OPEC会议前，包括俄罗斯在内的减产监督委员会将于3月25日在科威特召开会议。巴尔金都强调，"5月会议我们将讨论库存水平，以及库存下降到怎样的水平才能达到我们的目标。"



值得一提的是，哈萨克斯坦能源部部长哈纳特•波兹姆巴耶夫上周表示，我国正在如期如约完成向石油输出国组织（OPEC）做出的承诺。

他强调，今年1月，哈萨克斯坦不仅完成了减产指标，而且减产规模甚至超出了协议的要求。

"在同OPEC成员国及其他产油国共同召开的会议上，我们承诺将减产2万桶/日。而实际上，在1月份的生产中，我国减产规模达到了3万桶/日。我相信，在2月份，我们也将如约完成减产的承诺。即使2月的减产份额不足，但1月份的大幅减产仍能拉平之间差距，保证减产规模的如约履行。"波兹姆巴耶夫说。



【编译：木合塔尔·木拉提】