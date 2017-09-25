哈通社/阿斯塔纳/9月25日 -- 据路透社消息， 正在维也纳举行会议的主要产油国称国际油市正在走向"再平衡"。

受此影响，周一国际油价无较大波动，基本守住此前涨幅，且仍接近数月最高水平。



石油输出国组织(OPEC)以及俄罗斯、哈萨克斯坦等非OPEC产油国自2017年初以来，已减产约180桶/日，帮助提振油价在过去三个月上涨15%左右。



OPEC和非OPEC产油国部长级联合监控委员会会议上周五在维也纳召开，主持这一会议的科威特石油部长马尔祖克表示，自7月的会议以来，石油市场已经明显改善。



于此同时，虽然其他国家部长均按时会延长减产协议，但俄罗斯能源部长诺瓦克称，1月前不会就是否延长减产协议作出决定。



"自7月举行上次会议以来，石油市场已经明显改善，"科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)称。他主持了周五的联合部长级监督委员会(JMMC)会议。



11月供货的布兰特原油期货价格上涨0.01美元，报每桶56.87美元。美国11月供货的原油期货价格下滑0.04美元，报50.62美元。



【编译：木合塔尔·木拉提】