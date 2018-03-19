下半年国际油价面临下跌风险 OPEC减产计划受到威胁

哈通社/阿斯塔纳/3月19日 -- 据人民网消息，自3月7日起，国际油价出现了剧烈的震荡局势，WTI连续三天的单日涨跌幅均超过了1美元/桶，目前在60美元/桶的位置受到支撑。令油价出现如此反复波动的主要原因，是来自美国的经济政策及石油数据，尤其是来自美国产量创纪录的高位，令今年下半年国际油价的下跌风险迅速加剧。由于市场份额的严重流失，使得OPEC减产计划也将陷入举步维艰的地步，一旦减产计划宣告终止，那么原油价格难免会迎来一波下跌行情。

金联创了解到，美国总统特朗普对于钢及铝材征收25%和10%的关税已是板上钉钉，白宫经济顾问科恩的辞职对抗收效甚微，由此引发的全球贸易战危局正在酝酿中。一旦具体规定及执行时间落实，势必会进一步刺激美国股市大跌，原油市场难免也会受到严重牵连。

美国最新的石油数据显示,截至3月2日当周，美国原油产量再度增加0.4%至纪录新高的1036万桶/日，并进一步逼近全球最大原油生产国俄罗斯产量水平，后者产量为将近1100万桶/日。

受到美国原油产量迅速增加的支持，美国的原油出口量也在迅速抢占产油国的市场份额。2月份，美国原油日均出口量157.7桶，比去年同期增加63.7%；今年以来美国原油日均出口147万桶，比去年同期增加88.6%。而美国的原油出口所瞄定的首个目标就是亚洲市场，包括中国、日本及韩国等原油需求大国。

从中国的原油进口数据来看，来自美国的原油数量已出现质的飞跃。今年1月份，中国进口美国原油201万吨，同比增加673%；2017年全年中国进口美国原油765万吨，而2016年该值仅为49万吨。随着中国地方炼厂对于原油的进口需求越来越大，美国轻甜油在中国市场也将逐步走俏。

这就对OPEC的减产协议造成了巨大冲击，根据2016年11月底OPEC达成的减产协议，参与减产的11个产油国共减产180万吨/月，这部分减少的空间，美国轻而易举地就能填补上，仅中国进口美国原油的数量就已超过了OPEC的减产份额。今年1月份，沙特甚至跌出了中国进口来源国前三的位置，这就迫使沙特不得不考虑终止减产协议。

沙特能源和工业大臣法力赫近期表示，在减产协议于2018年底到期后，OPEC及其盟国可能在2019年一季度逐步恢复原油供应。受此消息的影响，市场预计该组织可能在今年下半年启动减产的退场，那么一旦该预期被发酵，难免会引发一轮油价的大跌，这个风险因素将在今年下半年集中爆发。



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