OPEC+讨论增产可能性，寻求市场平衡

哈萨克国际通讯社特约记者报道，OPEC+（石油输出国组织及其盟友）计划于9月7日（周日）举行线上会议，讨论进一步增加石油产量的议题。据路透社援引知情人士消息，此次会议将聚焦于是否部分放宽每日165万桶的减产幅度，约占全球需求的1.6%。

此次会议将有OPEC+联盟的八个成员国参与，包括沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、阿联酋、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼。然而，最终决定尚未敲定。据业内人士透露，维持现有配额的可能性也存在。

专业媒体Rigzone援引SEB银行分析师的观点称，OPEC+正致力于恢复市场份额，预计2025年第四季度布伦特原油价格可能跌至每桶55美元，随后可能启动新一轮减产。

分析师指出：“该组织已表明，根据市场情况，既可增产也可减产。”

市场对供应过剩的担忧加剧。Exness金融策略师万哈·特林（Van Ha Trinh）表示，9月增产已引发交易者的不安。他认为，10月的暂停可能为市场提供短期喘息机会，但不确定性将持续，直到OPEC+释放明确信号。Kudotrade分析师康斯坦丁诺斯·赫里西科斯（Konstantinos Chrisikos）持类似看法，指出9月进一步增产激发了市场对即将召开会议的关注。

值得注意的是，8月3日，OPEC+八国（沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、阿联酋、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚、阿曼）达成协议，决定9月额外增产每日54.7万桶。哈萨克斯坦的配额定为每日155万桶。声明强调，产量恢复进程具有灵活性，可根据市场情况暂停或调整。

哈萨克斯坦政府已批准《2025-2040年石油加工行业长期发展构想》，旨在全球能源转型背景下提升该行业的竞争力。哈萨克斯坦坚定履行OPEC+协议义务，暂无退出联盟的计划。

【编译：木合塔尔·木拉提】