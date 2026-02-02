ОPЕК+八国同意3月继续冻结石油产量 延长自愿减产期限

在会议期间，与会国家再次确认，将全面履行自2024年1月以来超产部分的补偿承诺。此举旨在维护全球石油市场的供需平衡，进一步缩小供需缺口。

OPEC+代表表示，今年以来国际油价累计上涨16%，主要受地缘政治因素驱动。但联盟评估认为，这一涨幅属于短期波动，因为市场整体仍存在一定供应过剩。

同时，OPEC+将3月维持产量的决定归因于季节性需求低迷。联盟数据显示，目前全球石油库存处于相对较低水平，主要基本面指标保持稳定，为市场整体韧性提供了支撑。

此前，这八个国家曾自愿将日产量削减约290万桶，以应对市场压力。

OPEC+“自愿八国小组”下一次会议定于2026年3月1日举行。

分析认为，此次延长冻产期限反映出OPEC+对市场稳定的审慎态度，旨在通过有序管理供应，避免价格剧烈波动对全球能源市场造成不利影响。

【编译：木合塔尔·木拉提】