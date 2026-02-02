12:16, 02 二月 2026 | GMT +5
ОPЕК+八国同意3月继续冻结石油产量 延长自愿减产期限
（哈萨克国际通讯社讯）OPEC+联盟内八个产油国达成一致决定，将于2026年3月维持当前石油产量水平，不予增加。这一决定延续了自2025年12月以来分阶段增产的暂停安排，确保产量保持在去年年末的基准线上。
在会议期间，与会国家再次确认，将全面履行自2024年1月以来超产部分的补偿承诺。此举旨在维护全球石油市场的供需平衡，进一步缩小供需缺口。
OPEC+代表表示，今年以来国际油价累计上涨16%，主要受地缘政治因素驱动。但联盟评估认为，这一涨幅属于短期波动，因为市场整体仍存在一定供应过剩。
同时，OPEC+将3月维持产量的决定归因于季节性需求低迷。联盟数据显示，目前全球石油库存处于相对较低水平，主要基本面指标保持稳定，为市场整体韧性提供了支撑。
此前，这八个国家曾自愿将日产量削减约290万桶，以应对市场压力。
OPEC+“自愿八国小组”下一次会议定于2026年3月1日举行。
分析认为，此次延长冻产期限反映出OPEC+对市场稳定的审慎态度，旨在通过有序管理供应，避免价格剧烈波动对全球能源市场造成不利影响。
【编译：木合塔尔·木拉提】