总统对以Open University的原则发展远程教育表示支持

哈通社/阿斯塔纳/1月23日 -- 纳扎尔巴耶夫总统23日在阿斯塔纳举行的"青年年"开幕式上发表讲话，并就发展远程教育系统问题下达工作任务。

"哈萨克斯坦应为国家青年们提供所需的知识和技能。远程教育将为此创造更多机遇。例如，美国2000万名大学生中约三分之一以在线模式接受教育。如今，我们正在着手发展，应加大对远程教育的关注度。"纳扎尔巴耶夫总统说。

总统指出，Open University有能力为哈萨克斯坦青年们创造这一机会。

"政府应对此给予支持，应将这一项目在高等教育机构、大专学院、用人单位等层次上得到发展。"纳扎尔巴耶夫总统说。

根据此前报道，于今日出席"青年年"开幕式的国家翻译局执行总裁热万·肯杰汗吾勒就Open University进行了介绍。

肯杰汗吾勒表示，开放大学平台旨在结合新技术和教育任务、提高教育质量并使可及性得到提高。关于公开大学的想法基于全球广泛使用的远程教育和在线公开课程的经验。这将使教育不断个性化。也就是说，每个人有机会在任何时间、地点进行学习。

【编译：冰山】