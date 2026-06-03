OpenAI评估：哈萨克斯坦AI应用水平位居中亚前列

会谈期间，OpenAI专家团队介绍了有关哈萨克斯坦人工智能应用现状的分析结果。

根据OpenAI代表团提供的分析数据，哈萨克斯坦在人工智能普及和应用方面已处于全球领先行列，并明显领先于中亚其他国家。数据显示，哈萨克斯坦在相关国际排名中位列第30位；吉尔吉斯斯坦排名第52位；乌兹别克斯坦在人均使用ChatGPT消费者版本方面位居全球第58位。这表明哈萨克斯坦社会已具备广泛应用先进人工智能工具的良好基础。

—研究结果不仅反映出民众对新技术的浓厚兴趣，也显示出人工智能应用能力正在不断提升。越来越多的国民已将人工智能融入学习、工作、信息检索和内容创作等日常场景。这种较高水平的普及度，为人工智能进一步融入教育、商业和公共管理领域创造了有利条件，也将持续巩固哈萨克斯坦作为区域技术领先国家的地位，-马迪耶夫表示。

OpenAI国际教育业务负责人瓦莱里·福克指出，哈萨克斯坦已成为人工智能应用最活跃的国家之一。

—按照国际标准来看，哈萨克斯坦的ChatGPT使用率处于较高水平。年轻群体积极拥抱人工智能技术，同时男女用户比例保持相对均衡。我们的目标不仅是让更多人接触人工智能，更重要的是帮助他们从中获得实际收益。因此，我们正与哈萨克斯坦开展紧密合作，通过将负责任的人工智能工具、教师培训、本地化支持以及效果评估相结合，为学生、教师和未来专业人才创造更多发展机会，-他说。

根据ChatGPT消费者版本的使用情况分析，哈萨克斯坦用户最常利用人工智能获取实践建议，占比32.8%；其次是文本创作与编辑，占25%；信息检索占18%。

Фото: gov.kz

从交互类型来看，超过42%的请求属于提问和信息查询，约32%的请求用于完成具体任务，另有26%的内容涉及个人表达和创意交流。

年轻群体是人工智能应用的主力。数据显示，18至24岁用户占比36.2%，25至34岁用户占比35.8%，18至34岁年龄段用户合计占全部请求量的72%。其中，年轻用户更多用于文本及多媒体内容创作，而25至34岁群体则更倾向于利用人工智能完成技术辅助工作。

与此同时，男女用户的使用比例基本保持均衡。

据了解，此次OpenAI代表团访哈是国家级“人工智能教育应用项目”的重要组成部分。根据该项目计划，全国16.5万名教师将获得专为教育机构开发的ChatGPT Edu版本使用权限。该项目被视为哈萨克斯坦推动人工智能融入教育体系、提升数字技能水平的重要举措之一。