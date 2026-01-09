OpenAI推出ChatGPT健康专区：用户需知关键信息

在“健康”专区，用户可上传来自Apple Health、MyFitnessPal等健康与健身应用的医疗记录和数据，从而获得个性化回应，帮助理解检测结果、准备医生问诊，并获取饮食与运动建议。

该专区独立于其他聊天记录运行，所有对话、文件和连接应用均单独存储，健康数据不会用于专区以外的任何用途。

OpenAI强调，ChatGPT Health不用于诊断疾病或提供治疗方案。

这一功能在开发过程中汇集了来自60个国家的260多名医生参与，两年来完成超过60万次审查。目前并非所有用户均可立即使用，仅Free、Go、Plus和Pro订阅用户可通过等待列表激活。

初期，该专区不会在欧洲经济区（包括瑞士和英国）上线，与医疗记录及特定应用的整合仅限美国地区。不过，OpenAI计划在未来几周内将ChatGPT Health扩展至网页版和iOS版，并进一步扩大覆盖范围。

【编译：木合塔尔·木拉提】