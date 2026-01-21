哈萨克斯坦入选OpenAI全球教育支持计划首批试点

科学和高等教育部表示，入选该计划充分体现了国际社会对哈萨克斯坦国民教育体系建设水平及数字化发展潜力的高度认可。

作为中亚地区首个参与该计划的国家，这意味着哈萨克斯坦将系统性地把人工智能教育专用版本——ChatGPT Edu引入国民教育体系。

在围绕人工智能对教学影响的全球讨论中，哈方坚持认为，人工智能不会取代教师，其核心目标在于增强教师的专业能力。ChatGPT Edu的应用旨在减轻教师在行政事务和教学准备方面的负担，为高质量、个性化教学创造条件。

该项目是落实2025年11月6日国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫访美期间所签署合作备忘录的重要举措。相关协议由OpenAI、Freedom Holding Corp.以及区域合作伙伴Bilim Group共同签署。值得注意的是，该项目完全由私人资金支持，未使用国家预算或外部补助，体现了商业界对国家教育事业的积极参与。

—我们将与OpenAI的合作视为奠定未来教育模式基础的独特项目。ChatGPT Edu并非教师和研究人员的替代品，而是一套能够拓展其能力边界的综合解决方案。在具备批判性思维和科学应用文化的前提下，人工智能是人类思维的“强化器”。在教育和科研领域，AI可加速教材开发，提升师生互动质量，并为研究工作开辟新的可能性。我们的重点在于通过AI扩展人的潜能，而非简单实现自动化。最终目标是培养不仅会使用AI，更能创造AI的复合型人才，-科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克强调。

教育部部长朱勒德兹·苏莱曼诺娃也表示，引入人工智能是强化教师角色、使其成为教师可靠助手的重要战略举措。

—对哈萨克斯坦而言，培养能够自觉、理性且具创造性地与人工智能互动的新一代人才至关重要。我们的目标是提升国家人力资本，构建能够应对未来挑战的现代教育环境，-她说。

据介绍，ChatGPT Edu可协助教师编制教材、习题和测试内容，并根据学生学习水平进行个性化调整，支持哈萨克语、俄语和英语三种语言。在作业批改环节，系统可辅助制定评分标准并提供反馈建议，但最终评分决定权仍由教师掌握。

自2026年1月起，哈方将联合OpenAI专家，围绕ChatGPT Edu在教学、行政管理及科研中的实际应用开展常态化培训，旨在统一AI应用规范，提升教师的数字素养和人工智能应用能力。

国际领先教育机构的实践表明，引入ChatGPT Edu有助于提升学生学习兴趣、优化教学内容质量，并显著节省教师时间。哈萨克斯坦在分阶段推进该技术应用过程中，将充分借鉴相关国际经验。

【编译：阿遥】