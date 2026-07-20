惠誉维持哈萨克斯坦Otbasy bank长期本币发行人违约评级为BBB

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）惠誉国际评级（Fitch Ratings）维持哈萨克斯坦家庭银行（Otbasy bank 隶属于“Baiterek”控股公司) 本国货币的长期发行人违约评级为“BBB”级，展望为“稳定”。

此次评级确认表明该银行财务状况稳定、资产质量高、资金基础稳固，并在哈萨克斯坦住房融资体系发展中发挥着重要的系统性作用。

- 目前，家庭银行已开设超过400万个存款账户。每个账户背后都承载着哈萨克斯坦家庭的信任，他们渴望拥有自己的住房。对我们而言，惠誉评级是对我们银行财务稳定性、商业模式有效性以及储户高度信任的独立国际认可。作为一家国家发展机构，我们不仅履行财务义务，更肩负着确保住房公开公平分配的重要国家使命。得益于流程数字化，过去一年住房分配量增长了两倍，21906名登记在册的住房需求公民喜迎新居。-银行董事会主席拉扎特·伊布拉希莫娃说。

2026年上半年，共有485,252名哈萨克斯坦人在家庭银行开设了新的存款账户，比去年同期增长了21.9%。

新增储户数量的增长源于以下事实：未来，哈萨克斯坦民众在家庭银行积累的资金将使他们能够以低至每年3.5%的优惠利率（小额信贷机构利率为3.6%至4.4%）获得住房贷款。

该银行长期存款占全国人口存款的39%。客户储蓄账户中累计存款达3.3万亿坚戈。

在家庭银行的帮助下，每天有320名哈萨克斯坦人通过住房贷款入住新房。该银行在全国抵押贷款组合中的份额为55%。自年初以来，已发放43,687笔经济适用房贷款。

家庭银行在二级银行中也拥有最佳的信贷组合质量指标之一。逾期超过90天的贷款（不良贷款90天以上）占比为0.14%，而银行业的平均水平为4.19%。

银行资产规模跃升至第四位。此外，其净资产在哈萨克斯坦二级银行中排名第六。