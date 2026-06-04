探秘太阳马戏团OVO秀——顶级国际演出背后的台前幕后

舞台上53位艺人背后的强大支撑

观众的焦点往往集中在舞台上的演员身上，但OVO是一个融合了数十位专业人士心血的大型项目。

太阳马戏团官方代表扎尼·马勒介绍称，OVO秀巡演团队中共有53名艺术家，若算上技术人员，团队总人数近百人。此外，在每个巡演城市，当地工作人员也会参与其中。

—2026年，太阳马戏团在全球范围内呈现17种不同剧目，OVO正是其中之一，此次也是它首次亮相哈萨克斯坦。秀中的所有角色均取自昆虫世界，因此艺人们会化身为蝴蝶、蜘蛛、蜻蜓及其他昆虫，-马勒说道。

哈萨克斯坦成为第47个迎来OVO秀的国家。自2009年首次公演以来，该演出已在全球吸引了超1000万名观众。

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

演出团队由来自25个国家的53名艺人组成，他们虽说着17种不同的语言，但在舞台上却能如同一支目标统一的团队协同作战。

马勒强调，约200名裁缝和工匠参与了演出服装的制作，他们不仅负责开发每位角色的服装，还负责巡演期间服装的日常维护。

一场演出需要两架货运飞机

OVO所到之处，不仅带着艺人，还带着演出所需的所有装备。舞台布景、道具、灯光及音响设备由两架货运飞机运输。演出的技术装备随巡演团队一同迁移，其中甚至包括五台洗衣机。

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OVO秀艺人、空中体操运动员阿尔图尔·杜多夫表示，完整搭建一个舞台大约需要12小时。

—演出开始前有着巨大的工作量，装备的运送、舞台的搭建、所有系统的调试缺一不可。观众最终看到的只是这些努力的结晶，-杜多夫说道。

据他介绍，有47名技术专家负责保障演出的连续性，再加上当地工作人员的辅助，共同成就了舞台上的精彩。

构建于昆虫世界的演出

OVO在葡萄牙语中意为"蛋"。因此，蛋被选为代表生命起始的核心象征。故事围绕一只偶然闯入昆虫世界的苍蝇展开，新的环境、新的结识以及一段爱情故事，带领观众走进了一个充满幻想的世界。

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

为了展现昆虫世界，舞台布景的设计独具匠心。空间在每一幕中都会发生变化，时而模拟森林，时而幻化为洞穴或神秘之地。舞台上最独特的结构之一是多层墙壁，艺人们在其上移动、钻入其内并进行杂技表演。舞台画面还点缀着木槿花、巨大的郁金香及各种植物形象。

演出中的主要形象之一是蝴蝶。杜多夫与埃丝米拉·库里耶娃扮演这些角色，他们试图通过杂技动作传递出蝴蝶的轻盈与脆弱。

七位音乐家与现场伴奏

OVO秀的另一大特色是现场音乐。演出期间共有七名音乐家参与演奏。音乐作品以巴西韵律为基调，因此打击乐器在其中占有重要地位。

—音乐是演出不可分割的一部分。明快的节奏与打击乐的声音营造了OVO世界独特的氛围，-马勒说。

在这场秀中，音乐会根据舞台上的动作进行实时调整，因此音乐家、歌手与音响师在整个演出过程中必须保持紧密配合。尽管音乐家们坐在后台，但他们能够随时观察艺人和观众的状态。

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

OVO秀艺人、空中体操运动员埃丝米拉·库里耶娃表示，他们的节目旨在展现即使是最脆弱的生物也能变得勇敢而坚强。

—我们的节目大约持续六分钟，但这几分钟背后是漫长的训练。仅化妆就需要近两个小时，头饰和服装的准备也有其自身的难度，-库里耶娃说道。

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

她加入太阳马戏团仅三个月，但在马戏艺术领域已有17年经验。她毕业于基辅杂技马戏学院，曾于世界各地登台献艺。

—成为太阳马戏团的一员是我长久以来的梦想，现在梦想成真了。每次演出前我依然会感到激动，这有助于保持警觉并感受责任，-她分享道。

据她介绍，观众将欣赏到震撼的杂技、现场音乐、独特的舞台画面和令人惊叹的服装。

哈萨克斯坦的场馆符合世界级水平

杜多夫对哈萨克斯坦的场馆条件给予了高度评价。

—我们在世界上许多国家演出过，场馆水平参差不齐。但在哈萨克斯坦看到的场馆完全符合国际标准，-他说。

据这位艺人透露，阿斯塔纳给他留下了深刻印象，巡演团队已经参观了城市里的几处文化和旅游景点。

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

结束在阿斯塔纳的演出后，OVO将首次前往阿拉木图，随后巡演将在德国继续。

哈萨克斯坦巡演期间共计划举行14场演出，主办方预计观众人数将超7万人次。

成立于1984年的太阳马戏团迄今已在全球86个国家进行过演出，汇聚了超4亿名观众。目前，公司旗下共有80多个民族的代表在工作，员工总数超4000人，其中包括1200名艺人。

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

OVO的独特之处不仅在于杂技节目，这里将戏剧、音乐、马戏艺术与复杂的工程技术方案融为一体。观众在观赏几个小时震撼演出的同时，往往难以察觉其背后凝聚了数百人的心血与长期的准备工作。