世界著名太阳马戏团OVO秀亮相阿拉木图

（哈萨克国际通讯社讯）6月11日，世界知名的太阳马戏团（Cirque du Soleil）携经典演出《OVO》在阿拉木图Almaty Arena体育馆举行首场演出。演出开始前，国际创作团队首次向媒体开放后台区域，展示这场大型演出的筹备过程。

在正式演出前，记者走进平时不对观众开放的后台区域。演员们正在进行热身训练和最后彩排，服装团队忙着整理数百件演出服装及配饰，技术人员则对灯光、音响以及复杂的空中杂技装置进行最后的安全检查。

Фото: OVO by Cirque Du Soleil баспасөз қызметі

“OVO”在葡萄牙语中意为“鸡蛋”。演出围绕一个神秘的巨型蛋展开，通过蝴蝶、蚱蜢、蜘蛛、蚂蚁和甲虫等昆虫角色，讲述一个充满想象力的微观世界故事。

Фото: OVO by Cirque Du Soleil баспасөз қызметі

《OVO》自2009年首演以来，已在全球近50个国家巡演，累计吸引超过1000万名观众观看。此次来到哈萨克斯坦，是该剧全球巡演覆盖的第47个国家。

Фото: OVO by Cirque Du Soleil баспасөз қызметі

整个项目汇聚了来自25个国家的100多名专业人员。其中包括53名职业演员，他们既有杂技演员和体操运动员，也有国际赛事冠军选手。演出由7名乐手和1名主唱现场伴奏完成。

据了解，每场演出需要使用约800件服装及服装配件，所有服装均由位于加拿大蒙特利尔的太阳马戏团总部为演员量身定制。

Фото: Kazinform

在巡演期间，主办方向社会公益机构、儿童福利院以及特殊需求儿童赠送了200余张演出票，希望让更多孩子有机会欣赏世界级文化演出。

此外，太阳马戏团还将在阿拉木图举办面向马戏艺术院校学生和本地马戏演员的专业交流活动。届时，哈萨克斯坦马戏从业者将有机会了解太阳马戏团的演员培养体系，并与国际团队分享经验。

《OVO》在阿拉木图的演出将持续至6月14日。