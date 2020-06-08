入境哈国人员将接受PCR检测和两天强制隔离

哈通社/努尔苏丹/6月8日 – 即日起，所有自境外入境人员，在关于其COVID-19的检测结果出炉前，必须在指定设施内接受为期2天的强制隔离。

根据哈萨克斯坦首席卫生医师签署的最新命令：

除哈萨克斯坦境内的哈政府代表团，应哈外交部邀请抵达哈国的外国正式代表团成员和国际组织的成员，在哈获得许可的外交使团、领事馆和国际组织人员及其家人，国际航班机组人员，以及能够提供最近5日内有效的COVID-19结果为阴性的 PCR检测证书的人外，其他入境人员在等待有关COVID-19的实验室检测结果期间，需在哈官方指定的医疗设施内接受为期2天的强制隔离。

检测结果出炉后，检测结果呈现阳性的人员将被立刻转移至产染病专科医院接受诊治。

而检测结果为阴性的人员，将根据新命令第33号附件，给予相关证明，并进行与COVID-19有关症状有关的说明。

无法排除COVID-19感染可能性的非确诊人员，将在不属于隔离设施的医疗机构中接受治疗观察。

能够提供5日内有效的COVID-19阴性结果的PCR检测结果、乘坐国际航班入境哈国的人员，将不需要接受为期2天的强制隔离。将根据新命令第33号附件，给予这类人员相关证明，并进行与COVID-19有关症状有关的说明。

【编译：木合塔尔·木拉提】