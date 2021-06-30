叙利亚问题阿斯塔纳会谈即将召开 媒体代表需持PCR检测报告入场

哈通社/努尔苏丹/6月30日 – 哈萨克斯坦外交部发布消息称，2021年7月7~8日期间，将在努尔苏丹市举行第16轮叙利亚问题高级别和平会谈。

消息称担保国 俄罗斯、 伊朗、土耳其，以及叙利亚政府和反政府武装，观察国约旦、联合国，以及伊拉克和黎巴嫩代表将出席此次会议。

会上，各方将就叙利亚社会经济和疫情防控问题、向叙利亚提供援助、推动叙利亚问题日内瓦会谈、加强各方相互信任，以及交换俘虏、释放被关押或拘留人员和寻找失踪者问题进行讨论。

首日，将举行双边和担保国三方会谈，以及与叙方和观察国代表举行会谈。次日，将举行全体会议和磋商会。

会议框架下，还将举行担保国、联合国与红十字会代表的参与的被关押人员问题工作小组会议。

外交部消息称，所有准备登记参与此次会谈的外国媒体代表，均需准备72小时内有效的COVID-19 PCR核酸检测报告。

而哈萨克斯坦本国媒体记者需持有证明自己已接种新冠疫苗的COVID-19电子疫苗护照。

进入会场区域需完成Ashyq健康二维码的登记注册。

叙利亚问题阿斯塔纳和平会谈又被称之为«阿斯塔纳进程»，于2017年1月启动，主要目的是推动叙利亚境内政府军与反对派武装实现停火并合作打击叙境内恐怖组织，就叙利亚国内重大政治问题达成意向性共识，寻求叙利亚危机解决方案。

距今和谈已经进行了15轮，上一轮会谈，即第15轮叙利亚问题阿斯塔纳会谈今年2月17日在俄罗斯城市索契举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】