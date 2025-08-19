《Porschist Magazine》将宣传哈萨克斯坦旅游潜力

哈萨克旅游国有公司（«Kazakh Tourism» ҰК）国际市场部门分析家丁穆哈梅德·肯加巴耶夫在丝绸之路电视台《今日LIVE》节目上做出了上述表示。

该框架下，摄制组走访了阿拉木图、阿斯塔纳、突厥斯坦等城市，以及布拉拜和恰伦峡谷等著名旅游景点。特刊将于2026年3月发布。

- 《Porschist Magazine》在比利时出版，并在欧洲发行。这个想法源自杂志的编辑团队。他们来到哈萨克斯坦，并向哈萨克斯坦驻比利时大使馆提出申请，希望制作一期特刊。哈萨克旅游国有公司非常支持这一倡议。该项目对提升我国的国际形象发挥着重要作用。拍摄从阿拉木图及其周边地区开始，随后在突厥斯坦市进行。之后，拍摄地点转移到了阿斯塔纳和阿克莫拉地区。-他说。

据他介绍，该项目将以全新的视角展现哈萨克斯坦，为国际观众开拓新的视野。

- 我们希望向那些寻求独特体验和独特目的地的游客展现哈萨克斯坦的全新形象。我们希望展现我们的国家不仅是一个旅游胜地，更是一个充满灵感和惊喜的国家。 -肯加巴耶夫说。

他还表示，今年9月，英国两大主流报刊《每日电讯报》和《泰晤士报》的记者将专程访问哈萨克斯坦，准备旅游相关材料。

【编译：小穆】