Presight AI 首席执行官：已在哈深耕三年 拟建本土团队助力AI转型

普拉莫特汉姆表示，Presight AI在哈萨克斯坦已深耕三年，并计划进一步扩大在该国的业务范围。

—我们很高兴加入外国投资者理事会。我们将继续加大对哈萨克斯坦的投资，因为我们对哈萨克斯坦的发展潜力以及贵国总统在人工智能领域制定的战略愿景充满信心。今日，我们已与哈萨克斯坦交通部就进一步开发"智能"高速公路解决方案签署了合作协议。我们希望在哈萨克斯坦建立强大的本土团队，为国家的发展贡献力量，-普拉莫特汉姆说道。

此外，他还谈到了"阿斯塔纳智慧城市"项目。据他介绍，该系统涵盖城市服务、交通管控及公共交通管理。这一项目意在帮助阿斯塔纳市政府通过高效的数据应用，提升城市管理效率并做出科学决策。

—今天来到阿斯塔纳，我发现这座城市比以往更加系统化、更有组织性。我也想借此机会祝贺市政府正式启动轻轨交通项目，这是一个将彻底改变城市面貌的重要工程，-他表示。

除交通领域外，Presight AI公司目前也在考虑参与"数据处理中心谷"项目。该项目意在将哈萨克斯坦打造为区域性人工智能开发中心。

普拉莫特汉姆认为，人工智能的开发离不开现代化的基础设施。为此，Presight AI正积极与微软及其他科技巨头合作，共同探讨在哈萨克斯坦的投资机遇。