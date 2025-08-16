Pressenza国际通讯社发布有关哈萨克斯坦歌手迪玛希的文章

Pressenza国际通讯社是一家致力于和平、非暴力、非歧视和人权问题的国际通讯社。它通过网站、手机应用、社交媒体渠道，以及视频渠道以英语、意大利语、西班牙语、法语、葡萄牙语、德语、希腊语和加泰罗尼亚语发布新闻。

蒙特利尔作家克劳迪娅·阿兰达 (Claudia Aranda) 在她的文章《世界是他的毡房：迪玛希和两极化世界中的文化对话架构》中谈及了这位哈萨克音乐家对在冲突国家之间建立文化桥梁的影响。

- 我们生活在一个艺术沦为背景噪音的时代。音乐曾被视为艺术的巅峰，如今却被挤在工业和时尚的橱窗之间。在此语境下，一位超越流派、语言和地域的艺术家的出现，不仅是一项美学挑战，更是一项伦理挑战。当一位艺术家不仅在舞台上表演，还将从未谋面的观众聚集在一起，将这个空间变成一个共同的平台时，我们见证的将是一场超越演唱会的更高境界。-她说。

克劳迪娅·阿兰达还强调，迪马希·库代别尔艮出生在中亚广袤的平原上，他的姓氏是哈萨克，这绝非偶然。这里地平线一望无际，古代商队的回声依然存在，马匹在这里被驯养，苹果在这里生长。

- 迪玛希不仅是一位跨流派的表演者，更是多元文化的交汇点。他的作品将哈萨克斯坦的草原、山脉和森林与欧洲歌剧院连接起来；将传统旋律与现代和声连接起来；将流行音乐的优美与室内乐的私密性，或冬不拉的磅礴气势连接起来。他提醒我们，本土世界与全球世界并非相互对立，而是交织交汇。正是在这个空间里，他的声音——无论从字面意义还是象征意义上——找到了其最强大的力量。因为它蕴含着强大的力量。 迪玛希深沉、活跃、严谨——他全身心地反对音乐的肤浅。在这个歌曲长度不超过一分半钟的时代，他的作品引导听众深入探索每一个节奏。例如，他的歌曲《Ave Maria》。-文章说。

作者最后强调，如果迪玛希证明音乐可以成为冲突世界之间的真正桥梁，那么它不需要同声传译或外交协议：良好的语调、措辞和适当的手势是人与人之间的通用语言。

【编译：小穆】