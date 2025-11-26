“QazaqGaz”与“土库曼天然气”长期合作将激活加尔克内什气田战略价值——专家评析

加尔克内什气田是世界级超级大气田，土库曼斯坦坐拥巨量资源，但要将其转化为现实经济红利，需要两国国家公司高度协调与深度协同。专家指出，“QazaqGaz”与“土库曼天然气”均遵循国际最高标准，这为设备、工艺与管理方式的统一创造了条件。

“合作不仅能大幅提升土库曼天然气通过哈萨克斯坦管网向外输送的效率，更将推动形成统一的区域能源空间。加尔克内什气田将成为保障整个中亚能源需求的支柱，而土库曼斯坦在扩大出口的同时，也将显著增强整个地区的国际地位。”卡谢诺夫说。

他强调，中亚各国越强，整个“中亚大家庭”就越稳固、越具影响力。能源合作正成为中亚提升全球话语权的战略聚合因素。

哈萨克斯坦能够通过“南北国际运输走廊”为土库曼天然气提供稳定过境通道，目前该走廊已同时吸引伊朗、俄罗斯和中国参与多个项目。

“要在‘南北走廊’国际竞争中占据有利位置，哈萨克斯坦与土库曼斯坦必须首先实现行动同步，共同提升关键基础设施吞吐能力。这包括铁路、天然气管道、石油管道和高速公路的现代化与新建。更重要的是，通过数字化、标准化和程序统一，消除‘瓶颈’。这将极大加快海关清关速度、提升物流效率。”卡谢诺夫分析道。

中亚运输物流体系长期存在的“最后一公里”难题，主要源于文件与组织壁垒，而非单纯的物理设施不足。

专家建议采取三方面综合措施：

提升终端吞吐能力，引入现代化装卸技术； 统一规则、实施共同关税、全面推行电子单证； 实现各国数字系统互联互通。

土库曼巴什港的升级与新建转运枢纽尤为关键。港口基础设施现代化将显著提高装卸速度、扩大吞吐量，使途经土库曼斯坦的线路更具竞争力。

哈通社此前报道，土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫访哈期间，两国已签署11份政府间及部门间协议，其中能源与运输合作成为重中之重。加尔克内什气田的深度开发与高效外运，正成为哈土战略伙伴关系最耀眼的新增长点。

【编译：木合塔尔·木拉提】