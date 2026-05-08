阿斯塔纳Qazaqstan Barysy Grand Slam 2026柔道大奖赛开幕

（哈萨克国际通讯社讯）Qazaqstan Barysy Grand Slam 2026世界柔道大奖赛8日在阿斯塔纳正式拉开帷幕。比赛将持续至5月10日，这是该项赛事第四次在哈萨克斯坦举办。

据哈萨克斯坦旅游和体育部新闻处消息，本届比赛在扎克斯雷克·乌什坎皮罗夫竞技宫举行，吸引了来自全球的顶级柔道选手参赛。

按照赛事安排，共有来自39个国家的300余名运动员完成注册。其中包括奥运冠军及奖牌获得者、世界冠军以及国际排名前列的选手。

根据国际柔道联合会（IJF）规定，本次比赛成绩将计入世界排名和奥运积分体系。相关积分将成为运动员争夺2028年洛杉矶夏季奥运会参赛资格的重要依据。

报道称，Qazaqstan Barysy Grand Slam长期落户阿斯塔纳，不仅有助于提升哈萨克斯坦在国际体育舞台上的影响力，也将进一步推动国内柔道运动发展。

此外，阿斯塔纳还将于2027年举办世界柔道锦标赛。这也被视为哈萨克斯坦持续提升大型国际赛事组织能力、巩固其在世界柔道版图地位的重要体现。

本次赛事可通过Qazaqstan国家电视台、QazSport频道以及Judo TV网络平台观看直播。

【编译：木合塔尔·木拉提】